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В Україні до 22 травня метро не відкриють, - Шмигаль

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 13:07
В Україні до 22 травня метро не відкриють, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, сьогодні на нараді з президентом порушували питання запуску транспорту, серед іншого - метрополітену. Шмигаль зазначив, що метро до 22 травня не запустять, бо ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

"Плановий помірний підхід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених - понад півтисячі. Транспорт - це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", - наголосив Зеленський.

Нагадамо, столичний мер заявив, що метро в Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу. Як відомо, метро в Україні було закрито з початку карантину в країні. Кабмін побоюється відкривати метро і в ОП прогнозують, що воно запрацює тільки влітку. Однак, в Харкові хочуть відкрити метрополітен з 12 травня.

Також повідомлялось, що до 22 травня різких змін по роботі громадського транспорту не буде, і більша кількість людей зможе користуватися ним після цієї дати.

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