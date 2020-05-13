Шмигаль уточнив, коли почнуть діяти нові умови перебування в парах та на літніх майданчиках

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Послаблення будуть опубліковані після допрацювання

Зміни про послаблення карантину щодо умов перебування на літніх майданчиках і в парках будуть опубліковані після допрацювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, зміни щодо умов перебування літніх майданчиках і на вулиці будуть допрацьовані, після чого їх опублікують. Зміни набудуть чинності з дня опублікування.

"Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі... Зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань та набудуть чинності з дня публікації", - написав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд на сьогоднішньому засіданні послабив обмеження на перебування в парках та на літніх майданчиках закладів громадського харчування. Так, уряд дозволив сидіти по 4 особи за одним столиком та збиратися в парках групою до 8 осіб.

Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що другий етап послаблення карантину в Україні може початися вже з 22 травня. Наразі уряд спільно з МОЗ та головним санітарними лікарем працює над наступним етапом послаблення. Шмигаль наголосив, що карантин не буде скасовано повністю.