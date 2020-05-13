Шмыгаль уточнил, когда начнут действовать новые условия пребывания в парах и на летних площадках

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Послабления будут опубликованы после доработки

Изменения об ослаблении карантина относительно условий пребывания на летних площадках и в парках будут опубликованы после доработки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, изменения относительно условий пребывания летних площадках и на улице будут доработаны, после чего их опубликуют. Изменения вступят в силу со дня опубликования.

"Ища баланс между усталостью людей от карантина и недопущением вспышки болезни, мы решили смягчить ограничения, касающиеся пребывания людей на свежем воздухе... Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня публикации", - написал премьер'ер.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство на сегодняшнем заседании ослабило ограничения на пребывание в парках и на летних площадках заведений общественного питания. Так, правительство разрешило сидеть по 4 человека за одним столиком и собираться в парках группой до 8 человек.

Кроме того, сегодня премьер-министр Шмыгаль заявил, что второй этап ослабления карантина в Украине может начаться уже с 22 мая. Сейчас правительство совместно с Минздравом и главным санитарным врачом работает над следующим этапом ослабления. Шмигаль отметил, что карантин не будет отменен полностью.