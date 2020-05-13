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Кабмін пом'якшив умови перебування на літніх майданчиках і на вулиці

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 15:16
Кабмін пом'якшив умови перебування на літніх майданчиках і на вулиці
Фото: засідання Кабінету міністрів (скріншот Youtube)

На літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволено перебувати за столом до чотирьох осіб, не рахуючи дітей до 14 років

Кабінет міністрів України пом'якшив умови перебування в парках та на літніх майданчиках в рамках ослаблення карантинних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволено перебувати за столом до чотирьох осіб, не рахуючи дітей до 14 років.

"Є ще додаткове запитання. Воно стосується звернення наших рестораторів, щоб ми внесли зміни у нашу 211 постанову сьогодні на засіданні. Вони стосуються зміни параметрів перебування на літніх терасах, вони стосуються зміни у перебуванні в парках, тому що у нас залишилося дві людини.

За його словами, також було збільшено кількість людей, які одночасно можуть збиратися в групи, до восьми осіб.

"Ми пом'якшили карантин і хочемо збільшити кількість людей, які можуть перебувати одночасно до восьми осіб за умови дотримання дистанції та масочного режиму", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше були названі умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві. Зокрема, відстань між столиками повинно бути 1,5 метра; за одним столиком не більше двох відвідувачів без урахування дітей до 14 років; також персонал повинен мати засоби індивідуального захисту.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Теги Новини України карантинМаксим Степанов
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