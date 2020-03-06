У Раді проходить перша година запитань до уряду Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль є доповідачем

У Верховній раді України проходить перша година запитань до уряду під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль розповідає про реформу децентралізації.

Нагадаємо, новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти з посади, якщо не виправдає надії українців.

"Я піду з поста, якщо не виправдаю надій українців", - сказав Шмигаль.

Так, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду. До цього нардепи проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука.

У той же час у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.

Шмигаль в свою чергу заявив, що залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.