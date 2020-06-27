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Паводки на заході України: підтоплено майже 4 тисячі будинків

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 08:56
Паводки на заході України: підтоплено майже 4 тисячі будинків
Фото: повінь на заході України (cv.dsns.gov.ua)

На максимумі повеней було підтоплено майже 14,5 тисячі будинків

В результаті паводків на заході України станом на 27 червня залишаються підтопленими майже 4 тисячі будинків. Вісім населених пунктів знеструмлено.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на ранок 27 червня знеструмлено 8 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Крім того, в 180 населених пунктах на території чотирьох областей залишаються підтопленими 3 871 будинок, а також об'єкти соціальної та побутової сфери. Також затоплено 2 720 підвалів, 6 400 присадибних ділянок, зруйновано більше 200 кілометрів автомобільних доріг і 94 мости.

За минулу добу сили ДСНС врятували ще 46 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повені на Дністрі в Тернопільській області постраждало понад 20 населених пунктах, негода завдала шкоди у чотирьох районах.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, гостра фаза ліквідації наслідків повені займе близько десяти днів; за його словами, у ці дні рятувальники і силовики будуть розбирати завали і усувати найважчі наслідки паводків.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України паводокповіньподтопление
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