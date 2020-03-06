Шмигаль розповів, коли піде у відставку

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти з посади, якщо не виправдає сподівань українців. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу", повідомляє РБК-Україна.

Прем'єр відповів на серію бліц-питань.

"Я піду з посади, якщо не виправдовував сподівань українців", - сказав Шмигаль.

Також у нього запитали, в яких випадках він може відмовити президентові України.

"Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Як повідомляло РБК-Україна, що 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду.

У той же час у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.

Шмигаль заявив, що залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.