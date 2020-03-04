Новий Кабмін Шмигаля: з головами яких міністерств ще не визначилися

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що вакантними залишаються посади чотирьох міністрів

У новому Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. Про це з трибуни Ради заявив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, після оголошення складу свого Кабміну Шмигаль підкреслив, що в його уряді залишаються вакансії.

"У нас є на сьогодні чотири вакансії в чинному уряді, і ми плануємо розширити ще два напрямки, тому, в першу чергу, ми ведемо переговори з жінками...", - заявив прем'єр.

Таким чином, сьогодні не були названі кандидатури на посади міністрів культури; освіти і науки; енергетики та захисту навколишнього середовища; розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Нагадаємо, раніше Шмигаль представив склад свого Кабміну. У новому уряді залишаться кілька міністрів нинішнього складу - Вадим Пристайко, Дмитро Кулеба, Арсен Аваков, Владислав Криклій, Денис Малюська і Михайло Федоров. Більшість міністерств очолять нові люди.

До цього Шмигаль назвав пріоритетні кроки на посаді прем'єра. За його словами, уряд зосередиться на економічних і соціальних питаннях.

