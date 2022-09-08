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Що буде з цінами в Україні до кінця року: прогноз НБУ

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 14:16
Що буде з цінами в Україні до кінця року: прогноз НБУ Фото: інфляція в Україні прискориться до кінця 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2022 року інфляція в Україні прискорилася до 22,2% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні вона сягнула 23%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Інфляційний тиск залишається значним. Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг", - сказав він.

За його словами, погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання. Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. "Додатковий внесок в інфляційний розвиток мала й липневе коригування офіційного курсу гривні, зумовлене необхідністю зберегти стійкість економіки та фінансової системи в тривалішій перспективі", - повідомив Ніколайчук.

"Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, зокрема завдяки заходам Національного банку та уряду України", - повідомив Ніколайчук.

За його словами, значну роль у стримуванні інфляції й надалі відіграватиме фіксація тарифів на послуги ЖКГ. "Попри високі світові ціни на енергоносії (газ, електроенергію) їх вартість для побутових споживачів залишатиметься незмінною упродовж поточного опалювального сезону, тож вплив цього чинника на інфляційну динаміку буде обмеженим", - сказав він.

Ніколайчук заявив, що ключовим ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії Росії проти України.

"Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною мірою залежать від строків завершення активної фази війни", - додав він.

Нагадаємо, загальна інфляція у липні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 22,2%. Вище інфляція була тільки в лютому 2016 року - 32,7%.

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