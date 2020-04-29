Шмигаль розповів, які послаблення карантину розглянуть наступного тижня

На наступному засідання уряду будуть розглянуті нові послаблення карантину в Україні, введеного через спалах коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шмигаля, планується відкрити кав'ярні, перукарні та магазини, але за умови, що це не загрожуватиме новим спалахом коронавірусу.

"Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", - заявив він.

Глава уряду зазначив, що кожне послаблення карантинних обмежень передбачає відкриття закладів з дотриманням певних вимог.

"Карантин не буде тривати вічно. Україна вчасно в нього зайшла та вчасно з нього вийде. Кожен етап зняття обмежень передбачає відкриття закладів із чіткими вимогами до дотримання санітарних норм", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на наступному засіданні Кабмін розгляне ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня. При цьому в уряді не уточнили, про які саме обмеження йде мова.

Крім того, сьогодні Кабмін дозволив відкрити продовольчі ринки з 1 травня, але з дотриманням певних норм та обмежень. Однак основна умова роботи ринків - дозвіл територіального органу Держпродспоживслужби.