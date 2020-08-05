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Шмигаль просить Степанова організувати нараду з мерами міст щодо карантину

Київ, Середа 05 серпня 2020 13:52
Шмигаль просить Степанова організувати нараду з мерами міст щодо карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Шмигаль закликає місцеву владу поставитись з розумінням до карантинних рішень уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міністра охорони здоров'я Максима Степанова з проханням організувати селекторну нараду з мерами міст, щоб обговорити всі проблемні питання, пов'язані з карантином. Також він закликає місцеву владу поставитись з розумінням до карантинних рішень уряду.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Я попрошу і міністра охорони здоров'я, і міністра регіонального розвитку, і міністра Кабінету міністрів організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми можемо обговорити, зняти всі проблемні питання для того, щоб мери також розуміли повністю, як працює ця система захисту здоров'я наших громадян", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що цей карантин розподілений за районами та містами, аби не вводить карантин по всій Україні.

"Надзвичайно важливо сьогодні комунікувати з керівниками районів, міст областного значення. Дуже важливо, що поділ на кольори має над собою дуже чіткі параметри", - заявив він.

За його словами, суб'єктивний людський фактор по внесенню міст у відповідні зони карантину виключений.

"Математична модель рахує відносні прирости, кількість захворілих та спроможність медичної системи витримувати ці навантаження", - заявив він.

Нагадаємо, місцева влада відмовляється виконувати рішення центральної влади, зокрема Львів відмовився посилювати карантин.

Раніше також повідомлялося, що у Луцьку не будуть вводити жорсткий карантин.

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