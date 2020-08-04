У Львові відмовились посилювати карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Продовжують працювати заклади фізичної культури, спорту

У Львові заклади фізичної культури, спорту продовжують працювати, не зважаючи на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС щодо внесення міста в помаранчеву зону карантину. Також окремо буде проведено перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, закладів спорту.

Про це повідомляє місцеве видання Galinfo.

Міська влада адаптувала рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС. Робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції.

Крім того, мер міста Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, що моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил.

"Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", - написав він.

У помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін в дитячі табори.

А також діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Нагадаємо, в Україні другий день діють нові правила адаптивного карантину, згідно з якими територія країни поділена на кольорові зони в залежності від епідситуації.

Зазначимо, у Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину, попри рішення центральної комісії з питань ТЕБ і НС.