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Кулеба про можливу легалізацію рейдерства в Росії: переносьте бізнес до України

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 19:08
Кулеба про можливу легалізацію рейдерства в Росії: переносьте бізнес до України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародним акціонерам прийдеться негайно залишити російський ринок, щоб не втратити свої інвестиції та власність у РФ через законопроект, який Держдума підтримала у вівторок, 24 травня в першому читанні. В Україні таким компаніям запропонували альтернативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Дмитра Кулеби.

Законопроект передбачає призначення зовнішньої адміністрації для підприємств, які мають щонайменше 25% іноземного капіталу.

"Росія давно відмовилася від будь-яких правил, прийнятих у світі. Тепер вони готуються розповсюдити свої варварські практики на іноземний бізнес. Запропонований законопроект, по суті, узаконює державне рейдерство. Після його ухвалення будь-яка іноземна компанія опиниться під загрозою втрати власності в одну мить", - сказав він.

Кулеба закликав іноземні компанії виходити з Росії та переносити бізнес до України.

"Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в Кремлі", - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, швейцарський концерн Sulzer вирішив залишити російський ринок.

Також американська корпорація Starbucks прийняла рішення ліквідувати бізнес в Росії. Компанія закриває юридичну особу в Росії "Кава Сирена".

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Дмитро Кулеба Російська Федерація
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