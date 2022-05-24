Кулеба про можливу легалізацію рейдерства в Росії: переносьте бізнес до України

Міжнародним акціонерам прийдеться негайно залишити російський ринок, щоб не втратити свої інвестиції та власність у РФ через законопроект, який Держдума підтримала у вівторок, 24 травня в першому читанні. В Україні таким компаніям запропонували альтернативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Дмитра Кулеби.

Законопроект передбачає призначення зовнішньої адміністрації для підприємств, які мають щонайменше 25% іноземного капіталу.

"Росія давно відмовилася від будь-яких правил, прийнятих у світі. Тепер вони готуються розповсюдити свої варварські практики на іноземний бізнес. Запропонований законопроект, по суті, узаконює державне рейдерство. Після його ухвалення будь-яка іноземна компанія опиниться під загрозою втрати власності в одну мить", - сказав він.

Кулеба закликав іноземні компанії виходити з Росії та переносити бізнес до України.

"Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в Кремлі", - підкреслив Кулеба.