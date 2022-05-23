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Потрібно створити прецедент. Зеленський закликав бізнес виходити з РФ та працювати в Україні

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Давос, Понеділок 23 травня 2022 13:04
Потрібно створити прецедент. Зеленський закликав бізнес виходити з РФ та працювати в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі звернувся до іноземного бізнесу. Він закликав покидати російський ринок та працювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями в їхніх кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення, тим більше коли починається повномасштабна війна", - сказав Зеленський.

Президент закликав міжнародні компанії, які вже представлені в Україні, продовжити роботу, а інших - відкривати свої представництва.

"Ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. При цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться, тому що ви підтримаєте захист свободи", - додав гарант.

Нагадаємо, що під час свого виступу в Давосі Володимир Зеленський заявив, що світ може стати "колекцією воєнних злочинів", якщо Росія візьме верх у війні проти України.

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