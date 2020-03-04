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У "Слуги народу" уточнили, скільки відсутньо кандидатів у новий Кабмін

Новини » Політика     04.03.2020 - 15:56
У "Слуги народу" уточнили, скільки відсутньо кандидатів у новий Кабмін
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Слуга народу" не визначилася з п'ятьма кандидатами

У "Слуги народу" поки не визначилися з п'ятьма кандидатами на посади в новому уряді. Про це РБК-Україна розповів заступник голови фракції Павло Халімон.

За його словами, немає визначеності з кандидатом на посаду міністра економіки, міністра аграрної політики, міністра освіти, міністра енергетики і міністра культури.

"Думаю, якщо до голосування не буде конкретики з кандидатурами на ці посади, то цим міністрів нам доведеться призначити пізніше. Можливо, на позачерговому засіданні", - сказав депутат.

Раніше повідомлялося, що вакантними залишилися чотири посади в Кабміні. Джерела в парламенті РБК-Україна повідомили, що вакантними залишаються посади міністра культури, освіти, енергетики і віце-прем'єр-міністра з питань економіки.

Нагадаємо, станом на 4 березня ще кілька кандидатів у новий Кабінет міністрів подали декларації. Зокрема, опубліковані декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
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