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Шмигаль представив кандидата на пост глави Міненерго на засіданні фракції СН

Автор: Уляна Безпалько

На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.

Про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен з членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" за призначенням цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.

За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.

"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше-були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.

Раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують віце-президента НАЕК" Енергоатом " Германа Галущенка.

Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своїй посаді до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго.

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Новини України МинэнергоСлуга народа
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