Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН

"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.

По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.

"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.