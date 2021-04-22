UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН

Автор: Ульяна Безпалько

На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.

По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.

"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинэнергоСлуга народа
Читайте также
СН провела заседание: обсудили подпольную вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко
СН проведет встречу с кандидатом на пост главы Минэнерго: стало известно имя претендента
Прогноз погоды