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Згорілий будинок престарілих в Харкові не був офіційно зареєстрований

Харків, Четвер 21 січня 2021 17:15
Згорілий будинок престарілих в Харкові не був офіційно зареєстрований
Фото: гасіння пожежі в будинку престарілих (dsns gov ua)
Автор: Роман Тверденко

Згорілий в Харкові госпіс не був офіційно зареєстрований. Закладу не було в реєстрах.

Про це заявив директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, повідомляє "Суспільне".

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці. Такої установи, яка знаходиться за цією адресою, ні в одному реєстрі Харківській області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - сказав Шпарага.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові на вулиці Нижня Гієвська 150Б загорівся двоповерховий будинок, де знаходився госпіс для літніх людей. В результаті пожежі загинули щонайменше 15 осіб. Дев'ять осіб врятовано.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню пожежу в будинку престарілих в Харкові. Глава держави вимагає від уряду і силовиків провести розслідування.

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, загоряння сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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