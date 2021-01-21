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З'явилися фото і відео пожежі в будинку літніх людей в Харкові

Харків, Четвер 21 січня 2021 17:20
З'явилися фото і відео пожежі в будинку літніх людей в Харкові
Фото: пожежа у Харкові (suspilne media)
Автор: РБК-Україна

Після повідомлення про те, що у Харкові сталася пожежа в будинку літніх людей, в мережі з'явилися фото з місця події. В результаті займання загинули 13 людей, ще дев'ять людей постраждали.

РБК-Україна зібрала фото і відео з місця пожежі.

На фото видно наслідки пожежі. другий поверх вигорів дотла, як і вікна. Дах також не вцілів. На місці пожежі працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На відео видно, як горить другий поверх. З вікон валить густий сірий дим.

Нагадаємо, сьогодні о 15 годині в Харкові виникла пожежа в будинку літніх людей на вулиці Нижня Гиївська. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 осіб. Пожежу вже ліквідовано.

Генпрокурор Ірина Венедиктова назвала попередню причину пожежі в будинку літніх людей в Харкові: займання сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

На пожежу вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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