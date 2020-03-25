ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через карантин у Дніпрі сесію міськради провели на парковці

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:07
Через карантин у Дніпрі сесію міськради провели на парковці
Фото: сесія міськради Дніпра (Borys Filatov / Facebook)

Подальші засідання будуть проходити віддалено

Через карантин у Дніпрі сесію міськради провели на парковці біля будівлі мерії, подальші засідання будуть проводитися дистанційно. Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради.

Повідомляється, що через постанову Кабінету міністрів про карантин дніпровські депутати прийняли рішення про зміну регламенту проведення сесії. Першу частину засідання вони провели на парковці у дворі біля будинку мерії, а після перерви продовжать працювати віддалено за допомогою програмного забезпечення ZOOM.

Також повідомляється, що в порядку денному сесії фінансово-бюджетні питання, зміни в ряд муніципальних програм. Також депутати мають ухвалити рішення про перейменування однієї з вулиць, оголосити 2020 в Дніпрі роком Олександра Поля, прийняти на баланс мережі тепло - та водопостачання.

Фото: сесія міськради Дніпра (gorsovet.com.ua)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі помер 45-річний чоловік, у якого була підозра на коронавірус. Також повідомлялося, що він тиждень тому повернувся з Єгипту, але занадто пізно звернувся за медичною допомогою.

КМДА просить Кабмін проконтролювати ціни на ліки та продукти харчування
Новини України ФК Дніпрокарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся