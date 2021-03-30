Шмигаль доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації . Це питання треба погодити з зарубіжними партнерами.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками наради щодо механізмів безперешкодних поїздок для українців.

За словами Шмигаля, українська сторона стежить за діями європейських країн щодо впровадження паспортів вакцинації.

"Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, незважаючи на пандемію, могли вільно і безпечно подорожувати світом", - зазначив він.

Він також доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити і проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні. А віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на нараді зазначив, що Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитися до цієї роботи.