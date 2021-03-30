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Шмигаль доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 15:11
Шмигаль доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації. Це питання треба погодити з зарубіжними партнерами.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками наради щодо механізмів безперешкодних поїздок для українців.

За словами Шмигаля, українська сторона стежить за діями європейських країн щодо впровадження паспортів вакцинації.

"Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, незважаючи на пандемію, могли вільно і безпечно подорожувати світом", - зазначив він.

Він також доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити і проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні. А віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на нараді зазначив, що Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитися до цієї роботи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні треба розробити систему паспортів вакцинації, оскільки Євросоюз, США та Ізраїль вже впроваджують її.

Як уточнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, український паспорт вакцинації отримають ті, хто зробить два щеплення від COVID.

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