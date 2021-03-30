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Шмыгаль поручил отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 15:11
Шмыгаль поручил отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел поручил отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации. Этот вопрос нужно согласовать с зарубежными партнерами.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам совещания по механизмам беспрепятственных поездок для украинцев.

По словам Шмыгаля, украинская сторона следит за действиями европейских стран по внедрению паспортов вакцинации.

"Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру", - отметил он.

Он также поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе. А вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совещании отметил, что Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать систему паспортов вакцинации, поскольку Евросоюз, США и Израиль уже внедряют ее.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, украинский паспорт вакцинации получат те, кто сделает две прививки от COVID.

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Новости Украины Политика паспорт вакцинация Денис Шмыгаль
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