Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації". Адже розробка таких документів йде у багатьох країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах Америки.

Таку заяву Зеленський зробив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороб.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем - тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. За його словами, це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.