ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ обіцяє розпочати впровадження COVID-паспортів одразу після фінального рішення ЄС

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 14:31
МОЗ обіцяє розпочати впровадження COVID-паспортів одразу після фінального рішення ЄС Фото: паспорт вакцинації будуть впроваджувати після остаточного рішення в ЄС (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Наразі функціонал міністерства охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) за прийнятим в Україні стандартом. Впровадження в Україні розпочнеться одразу після фінального рішення в Євросоюзі щодо запуску такого документа.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі функціонал органів охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати необідні документи, але поки що по прийнятому в Україні стандарту. Міністерство охорони здоров'я України зробило крок на випередження. Тому дивимось, яке буде фінальне рішення і одразу почнемо впровадження в Україні", - зазначив Кучер.

Він повідомив, що МОЗ уважно слідкує за новинами з Євросоюзу, де на днях Єврокомісія презентувала проект "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.

Нагадаємо, єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі французького телеканалу заявив, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати. Документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.

Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"