МОЗ обіцяє розпочати впровадження COVID-паспортів одразу після фінального рішення ЄС
Наразі функціонал міністерства охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) за прийнятим в Україні стандартом. Впровадження в Україні розпочнеться одразу після фінального рішення в Євросоюзі щодо запуску такого документа.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці у Facebook.
"Наразі функціонал органів охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати необідні документи, але поки що по прийнятому в Україні стандарту. Міністерство охорони здоров'я України зробило крок на випередження. Тому дивимось, яке буде фінальне рішення і одразу почнемо впровадження в Україні", - зазначив Кучер.
Він повідомив, що МОЗ уважно слідкує за новинами з Євросоюзу, де на днях Єврокомісія презентувала проект "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.
Нагадаємо, єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі французького телеканалу заявив, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.
Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати. Документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.
Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.