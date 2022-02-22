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Шмигаль відповів на ультиматум Путіна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на ультиматум президента Росії Володимира Путіна. Глава уряду підкреслив, що вступ до НАТО і повернення окупованого Криму - це вимога українського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля в ефірі програми"Свобода слова".

"Для незалежної, суверенної країни – України, і для мене, як прем'єр-міністра нашої держави, це неможливо", – сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання про свою реакцію на ультиматум Путіна про відмову України від вступу до НАТО.

"Більшість цих вимог, це умови, це не ультимативні вимоги, а умови, які висловив Путін", - додав прем'єр.

За його словами, частина з "вимог" російського лідера - це вимога українського суспільства. Тому Україна буде продовжувати рухатися в напрямках, які були прийняті українцями.

Нагадаємо, сьогодні Путін в черговий раз висунув Україні ультиматуми. Він заявив, що для налагодження відносин Києву необхідно визнати російську окупацію Криму і відмовитися від вступу в НАТО.

Зазначимо, раніше Путін заявив про визнання "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей.

Крім того, Путін розповів, як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі.

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Володимир ПутінНАТОДенис Шмигаль