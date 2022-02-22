UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шмыгаль ответил на ультиматум Путина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на ультиматум президента России Владимира Путина. Глава правительства подчеркнул, что вступление в НАТО и возврат оккупированного Крыма - это требование украинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля в эфире программы "Свобода слова".

"Для независимой, суверенной страны - Украины, и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО.

"Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин", - добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера - это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были приняты украинцами.

Напомним, сегодня Путин в очередной раз выдвинул Украине ультиматумы. Он заявил, что для налаживания отношений Киеву необходимо признать российскую оккупацию Крыма и отказаться от вступления в НАТО.

Отметим, ранее Путин заявил о признании "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, Путин рассказал, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОДенис Шмыгаль