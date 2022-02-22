Як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі: відповідь Путіна

Президент Росії Володимир Путін прокоментував, як далеко можуть зайти російські війська після того, як офіційно зайдуть на Донбас. За його словами, все залежить від конкретної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

"Я не сказав, що війська туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге, передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", - заявив Путін.

Він також відповів на питання про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.

"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим. Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", - додав Путін.