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Як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі: відповідь Путіна

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 18:51
Як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі: відповідь Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін прокоментував, як далеко можуть зайти російські війська після того, як офіційно зайдуть на Донбас. За його словами, все залежить від конкретної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Я не сказав, що війська туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге, передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", - заявив Путін.

Він також відповів на питання про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.

"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим. Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що визнав так звані "ЛДНР" в межах всієї території Донецької та Луганської областей Україна.

Він також підкреслив, що мінських угод більше не існує.

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