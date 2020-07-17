Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Кабміну відзначив, що не відбувається падіння росту числа захворюваності

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00. Він підкреслив, що не відбувається зменшення росту числа захворюваності на коронавірус.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду.

"Складні питання, які пов'язані з адаптивним карантином. Тому за рішенням головного санепідлікаря України, за рішенням комісій ТЕБ та НС, були прийняті рішення про тимчасове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів, 23:00", - підкреслив прем'єр.

Глава Кабміну наголосив, що масові скупчення людей підвищують ймовірність передачі коронавірусу.

"Чому (заборонили роботу закладів, - ред.)? До цього часу абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу. Як результат, після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації з ростом захворюваності на коронавірус", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що заходи адаптивного карантину і на державному, і на місцевому рівнях дають свій результат.

"На жаль, не відбувається падіння росту числа захворюваності. Але останні тижні ситуація стабілізувалась. Це якраз важливий момент", - додав глава уряду.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 липня, у Київській області посилюють карантинні заходи: заклади громадського харчування та розважальні заклади не зможуть працювати з 23:00 до 07:00.

Як писало РБК-Україна, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Крім того, в ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.