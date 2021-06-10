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Шмигаль назвав "Північний потік-2" економічною зброєю Кремля

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україна наполягатиме на зупинці будівництва "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей газопровід зброєю Кремля.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна".

За його словами, це "економічна зброя Кремля", яка буде використовуватися проти України, Європи і США.

"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", - сказав прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес у переговорах з США щодо "Північного потоку-2" і продовжити договір про транзит газу через Україну.

Нагадаємо, Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа "дає зброю в руки ворогові".

Крім того, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2".

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Новини України Денис ШмигальПівнічний потік-2Володимир Путін