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Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этот газопровод оружием Кремля.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.

Напомним, Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".

Кроме того, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2".

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Новости Украины Денис ШмыгальСеверный поток-2Владимир Путин