Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля

Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этот газопровод оружием Кремля.

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.