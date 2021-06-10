Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля

Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этот газопровод оружием Кремля.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".
По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.
"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.
Напомним, Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".
Кроме того, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2".