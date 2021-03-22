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Шмигаль назвав дві перешкоди на шляху України до ЄС

Автор: РБК-Україна

На шляху України до Європейського союзу є дві серйозні перешкоди. І одна з них - деякі країни-учасниці скептично ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджитализацїї. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - зазначив Шмигаль.

При цьому він не став коментувати наростання євроскептицизму в Польщі та Угорщині.

"Я можу тільки говорити про свою країну і можу вас запевнити, що більшість українців захоплюється Європою. Вони ототожнюють себе з європейцями. Це є моїм ключовим меседжем", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити в Європейський союз протягом найближчих 5-10 років.

А президент Володимир Зеленський відзначив, що Україна створює коаліцію країн, які будуть лобіювати її вступ до ЄС.

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Новини України вступление в ЕСДенис Шмигаль
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