Шмигаль назвав дві перешкоди на шляху України до ЄС

На шляху України до Європейського союзу є дві серйозні перешкоди. І одна з них - деякі країни-учасниці скептично ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджитализацїї. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - зазначив Шмигаль.
При цьому він не став коментувати наростання євроскептицизму в Польщі та Угорщині.
"Я можу тільки говорити про свою країну і можу вас запевнити, що більшість українців захоплюється Європою. Вони ототожнюють себе з європейцями. Це є моїм ключовим меседжем", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити в Європейський союз протягом найближчих 5-10 років.
А президент Володимир Зеленський відзначив, що Україна створює коаліцію країн, які будуть лобіювати її вступ до ЄС.