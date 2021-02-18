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Питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця цього десятиліття, - ОП

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 20:54
Питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця цього десятиліття, - ОП Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 лютого, відбулося засідання щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямів зовнішньої політики під головуванням Президента Володимира Зеленського. В ході наради учасники обговорили членство України в Європейському союзі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, під час засідання обговорювалися питання виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, її оновлення, а також інтеграції в ринки ЄС та Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

"Україна стає країною, де усім комфортно і безпечно, а членство в Європейському союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття", - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі йшлося про формування та просування позитивного іміджу України у світі.

"Україна - авторитетний і відповідальний член міжнародного співтовариства, вносить вагомий внесок у забезпечення глобальної і регіональної безпеки та стабільності, активно залучається до протидії новим викликам і загрозам", - зауважив Зеленський.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його відомство також буде займатися захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки у відновленні територіальної цілісності.

Нагадаємо, згідно з даними опитування компанії Info Sapiens, в листопаді 2020 року українці переважно виступають за продовження інтеграційного курсу держави до Європейського союзу і НАТО. Хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО 44,35% опитаних, ще 22,28% прагнуть членства тільки в ЄС, а 4,07% тільки в НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців вважають, що найкращим варіантом забезпечення безпеки для України було б вступ в НАТО.

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