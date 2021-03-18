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Україна створює коаліцію країн-лобістів для вступу до ЄС, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:11
Україна створює коаліцію країн-лобістів для вступу до ЄС, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна створює коаліцію країн-учасниць Європейського союзу, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва вже підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

Про це на прес-конференції з литовським колегою Гітанасом Наусєдою заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повноправне членство України в Європейському союзі не можна відкладати в довгий ящик. Україна в ЄС - це не фантастична далека мрія, а стратегічна мета, яку ми хочемо втілити якомога швидше, сформувавши широку коаліцію країн ЄС, які в хорошому сенсі цього слова стануть лобістами України на цьому складному шляху", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні Зеленський і Наусєда підписали Спільну декларацію про європейську перспективу України. Вона фіксує підтримку європейської перспективи України з боку Литви, а також визначає, що Україна, як і будь-яка європейська країна, яка поважає цінності, закріплені в Договорі про Європейський союз, може подати заявку на вступ при дотриманні всіх умов і зобов'язань.

При цьому Литва підтримає Україну, коли буде вирішено подати відповідну заявку.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна повинна не просто стати членом Європейського союзу, а бути рівноправним його учасником.

А посол Литви вважає, що ЄС міг би оголосити Україну кандидатом у 2027 році.

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