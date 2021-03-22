Шмыгаль назвал два препятствия на пути Украины в ЕС

На пути Украины в Европейский союз есть два серьезных препятствия. И одно из них - некоторые страны-участницы скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза.
Об этом в интервью Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - отметил Шмыгаль.
При этом он не стал комментировать нарастание евроскептицизма в Польше и Венгрии.
"Я могу только говорить о своей стране и могу вас заверить, что большинство украинцев увлекаются Европой. Они отождествляют себя с европейцами. Это является моим ключевым месседжем", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина хочет вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет.
А президент Владимир Зеленский отметил, что Украина создает коалицию стран, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.