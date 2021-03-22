Шмыгаль назвал два препятствия на пути Украины в ЕС

На пути Украины в Европейский союз есть два серьезных препятствия. И одно из них - некоторые страны-участницы скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - отметил Шмыгаль.

При этом он не стал комментировать нарастание евроскептицизма в Польше и Венгрии.

"Я могу только говорить о своей стране и могу вас заверить, что большинство украинцев увлекаются Европой. Они отождествляют себя с европейцами. Это является моим ключевым месседжем", - добавил Шмыгаль.