Шмигаль: будемо працювати над програмами для бізнесу та інвесторів

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль пообіцяв працювати над розвитком економіки

Новий уряд планує розробити ряд економічних програм для середнього і великого бізнесу. Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль пообіцяв працювати над розвитком економіки, зокрема, над цілим рядом економічних програм. На його думку, повинен з'явитися ряд програм для середнього і великого бізнесу, а також зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

"Сьогодні ми конкуруємо на міжнародному ринку з нашими сусідами-Польщею, Румунією, Угорщиною, які просунулися досить далеко. Ми повинні скористатися найкращими кейсами з регіональної конкуренції, які дадуть і внутрішньому, і іноземним інвесторам розвивати економіку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністра України Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого майбутнього уряду.

За його словами, новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями і питання загрози коронавірусу.