ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль: будемо працювати над програмами для бізнесу та інвесторів

Новини » Політика     06.03.2020 - 08:56
Шмигаль: будемо працювати над програмами для бізнесу та інвесторів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль пообіцяв працювати над розвитком економіки

Новий уряд планує розробити ряд економічних програм для середнього і великого бізнесу. Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль пообіцяв працювати над розвитком економіки, зокрема, над цілим рядом економічних програм. На його думку, повинен з'явитися ряд програм для середнього і великого бізнесу, а також зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

"Сьогодні ми конкуруємо на міжнародному ринку з нашими сусідами-Польщею, Румунією, Угорщиною, які просунулися досить далеко. Ми повинні скористатися найкращими кейсами з регіональної конкуренції, які дадуть і внутрішньому, і іноземним інвесторам розвивати економіку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністра України Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого майбутнього уряду.

За його словами, новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями і питання загрози коронавірусу.

Шмигаль: треба завершувати медреформу Шмигаль розповів, коли піде у відставку
Новини України Денис Шмигальбизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся