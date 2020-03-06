Шмыгаль: будем работать над программами для бизнеса и инвесторов

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль пообещал работать над развитием экономики

Новое правительство планирует разработать ряд экономических программ для среднего и крупного бизнеса. Об этом в эфире "Право на власть" сказал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль пообещал работать над развитием экономики, в частности, над целым рядом экономических программ. По его мнению, должен появиться ряд программ для среднего и крупного бизнесов, а также внешних и внутренних инвестиций.

"Мы сегодня конкурируем на международном рынке с нашими соседями Польшей, Румынией, Венгрией, которые продвинулись достаточно далеко. Мы должны воспользоваться лучшими кейсами по региональной конкуренции, которые дадут и внутреннем, и иностранным инвесторам развивать экономику", - добавил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего правительства.

По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.