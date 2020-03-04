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Шмигаль назвав пріоритетні кроки на посаді прем'єра

Новини » Політика     04.03.2020 - 17:33
Шмигаль назвав пріоритетні кроки на посаді прем'єра
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль обіцяє врегулювати питання пенсій і заборгованості перед шахтарями

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого майбутнього уряду. Відповідну заяву він зробив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями і питання загрози коронавірусу.

"Має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу, підвищення рівня інформування українців ... Уряд посилить економічний блок ... Ми збережемо реформу децентралізації, велике будівництво, доступні кредити і діджіталізацію", - заявив Шмигаль.

Він також підкреслив, що уряд продовжить працювати над завершенням війни на Донбасі та поверненням анексованого Криму.

Відзначимо, сьогодні Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Він задекларував близько 3,4 млн гривень зарплати за 2019 рік за період роботи на Бурштинській ТЕС, ДТЕК "Східенерго" і головою Івано-Франківської ОДА. Крім того, майбутній прем'єр зберігає велику суму готівкою.

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