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Шмигаль встретился с президентом Еврокомиссии: что обсудили

Фото: встреча Дениса Шмыгаля и Урсулы Фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, находящийся в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ, провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.

Шмигаль обсудил с главой Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Европейского союза в борьбе против российских захватчиков.

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - написала фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, Денис Шмигаль провел переговоры с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли по поводу предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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ЕврокомиссияДенис ШмыгальУрсула фон дер Ляйен