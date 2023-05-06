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Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії: що обговорили

Фото: зустріч Дениса Шмигаля та Урсули Фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн.

Шмигаль обговорив із очільницею Єврокомісії відбудову Україну та подальшу підтримку Європейського союзу у боротьбі проти російських загарбників.

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала фон дер Ляєн.

Раніше ми писали, Денис Шмигаль провів переговори з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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ЄврокомісіяДенис ШмигальУрсула фон дер Ляйєн