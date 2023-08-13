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Шмыгаль о зиме: атаки продолжатся, но возобновлено более половины энергообъектов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 августа 2023 20:57
Шмыгаль о зиме: атаки продолжатся, но возобновлено более половины энергообъектов Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжат наносить удары по украинской энергосистеме этой зимой, но большинство объектов уже отремонтировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему", - написал премьер-министр.

По словам Шмыгаля, уже отремонтировано пять энергоблоков АЭС, еще четыре в ремонте.

"По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтировано и находятся в ремонте 32 агрегата", - отметил глава Кабмина.

По его данным, сейчас Укрэнерго закончили ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

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