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Шмигаль про зиму: атаки продовжаться, але відновлено понад половину енергооб'єктів

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Україна, Неділя 13 серпня 2023 20:57
Шмигаль про зиму: атаки продовжаться, але відновлено понад половину енергооб'єктів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжать наносити удари по українській енергосистемі цієї зими, але більшість об'єктів вже відремонтовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему", - написав прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, вже відремонтовано п'ять енергоблоків АЕС, ще чотири у ремонті.

"По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати", - зазначив глава Кабміну.

За його даними, наразі Укренерго закінчили ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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