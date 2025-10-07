RU

Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун" (фото)

Фото: в Украине показали новую версию "Нептуна" (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Во время визита в Киев литовской делегации, которую возглавила премьер Инга Ругинене, ей показали модернизированную версию ракеты "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и Militarnyi.

По словам Шмыгаля, ракету "Нептун" и другое оружие украинского производства показали также представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям. 

Издание Militarnyi обратило внимание, что это была абсолютно новая версия "Нептуна". Она, в частности, отличается от предыдущих боковыми выступами. Их назначение неизвестно, но, согласно предположениям, они могут служить для установления дополнительных топливных баков. 

Фото: отличия новой версии ракеты "Нептун" от старых (militarnyi.com)

Еще в августе в Украине показали "Длинный Нептун", который значительно отличается от стандартной версии. В частности, боевая часть составляет 260 кг - это на 110 кг больше, чем у обычного "Нептуна". 

При этом были увеличены габариты ракеты - длина 6 м, а диаметр корпуса - 50 см. Также украинские специалисты модернизировали систему наведения - на маршевом участке управление осуществляется с помощью улучшенной спутниковой системы позиционирования. Таким образом, точность была улучшена. 

Результативность "Нептуна"

Напомним, ранее спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в прошлом году украинские ракеты "Нептун" более 50 раз успешно поражали объекты россиян.

По его словам, детали таких операций, как правило, не разглашают.

