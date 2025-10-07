Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун" (фото)

По словам Шмыгаля, ракету "Нептун" и другое оружие украинского производства показали также представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Издание Militarnyi обратило внимание, что это была абсолютно новая версия "Нептуна". Она, в частности, отличается от предыдущих боковыми выступами. Их назначение неизвестно, но, согласно предположениям, они могут служить для установления дополнительных топливных баков.

Фото: отличия новой версии ракеты "Нептун" от старых (militarnyi.com)

Еще в августе в Украине показали "Длинный Нептун", который значительно отличается от стандартной версии. В частности, боевая часть составляет 260 кг - это на 110 кг больше, чем у обычного "Нептуна".

При этом были увеличены габариты ракеты - длина 6 м, а диаметр корпуса - 50 см. Также украинские специалисты модернизировали систему наведения - на маршевом участке управление осуществляется с помощью улучшенной спутниковой системы позиционирования. Таким образом, точность была улучшена.