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Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря

Понедельник 01 июля 2024 14:29
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Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря Фото: министры обороны Турции, Румынии и Болгарии во время подписания меморандума (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инициатива, возглавляемая Стамбулом, направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.

В прошлом году российский ракетный удар вблизи Одессы поразил коммерческое судно, в результате чего погиб капитан и были ранены другие. Судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., также было повреждено взрывом во время плавания из украинского порта в Черном море в ноябре.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев в работе после полномасштабного вторжения России. Тем не менее порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать работу.

Украина экспортировала 37,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции из портов Одессы, Черноморска и Южного с момента открытия морского коридора в августе 2023 года.

Разминирование Черного моря

В стремлении к обеспечению безопасности судоходства в Черном море, Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию. Эта инициатива, зародившаяся в январе 2024 года, знаменует собой важный шаг в борьбе с морскими минами, представляющими угрозу для мирного судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.

11 января министры обороны трех стран официально скрепили соглашение, подписав меморандум о взаимопонимании в Стамбуле. Подписанты - министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов - продемонстрировали свою приверженность сотрудничеству в области обеспечения безопасности Черного моря.

Создание этой группы по разминированию стало ответом на возросшие риски, связанные с военными действиями в регионе. Морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, представляют серьезную угрозу для коммерческих судов, а также для гуманитарных миссий, направленных на доставку продовольствия в нуждающиеся регионы.

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Турция Болгария Румыния чорное море Война России против Украины
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