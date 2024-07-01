Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря

В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инициатива, возглавляемая Стамбулом, направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.

В прошлом году российский ракетный удар вблизи Одессы поразил коммерческое судно, в результате чего погиб капитан и были ранены другие. Судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., также было повреждено взрывом во время плавания из украинского порта в Черном море в ноябре.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев в работе после полномасштабного вторжения России. Тем не менее порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать работу.

Украина экспортировала 37,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции из портов Одессы, Черноморска и Южного с момента открытия морского коридора в августе 2023 года.