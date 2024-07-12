Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех городах Украины

По словам премьера, сегодня он находится в Харькове, где ознакомился с работой одного из энергообъектов города.

На его территории было установлено четыре когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Это позволит снабжать тепло жителей Харькова в случае отсутствия электроэнергии.

Как отметил Шмыгаль, сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

"Призываю другие города также устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Правительство со своей стороны продолжит оказывать поддержку регионам", - подчеркнул премьер.

В частности, по его словам, для подготовки к отопительному сезону Харьковской области правительство в июне выделило дополнительные 2,5 млрд гривен