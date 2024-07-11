По три и четыре очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 12 июля

В Украине в пятницу, 12 июля, отключение света по графику будут происходить в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК .

"Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

При этом с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Как отметили в ДТЭК, есть высокая вероятность, что завтра в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения в светло-серых зонах будут происходить в течение всех суток.