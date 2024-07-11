По три и четыре очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 12 июля
В Украине в пятницу, 12 июля, отключение света по графику будут происходить в течение всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.
"Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
При этом с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.
В остальные часы будут задействованы три очереди.
Как отметили в ДТЭК, есть высокая вероятность, что завтра в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения в светло-серых зонах будут происходить в течение всех суток.
Отключение света в Украине
Отметим, кроме последствий российских обстрелов, дефицит в энергосистеме Украины вызывают погодные условия. Потребление электроэнергии растет из-за аномальной жары.
Поэтому сегодня, 11 июля, ограничения действуют на протяжении всех суток, введены три и четыре очереди отключений.
Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как он работает - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы сообщали, что Госэнергонадзор анонсировал проверку справедливого применения графиков отключений света.
По информации ведомства, есть основания полагать, что часть операторов системы распределения (облэнерго) "не совсем правильно применяли график почасовых отключений".
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