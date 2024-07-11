В Украине значительно возросло потребление электроэнергии из-за жары: что известно о графиках

Из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии. Поэтому ограничения действуют в течение всех суток, введены три и четыре очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Поэтому облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы - три очереди", - предупреждают энергетики.

Как отмечают в "Укрэнерго", температура превышает +30 градусов, сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель, 10 июля.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска осуществили восемь массированных атак по Украине. Оккупанты целенаправленно обстреляли энергообъекты. Из-за этого в энергосистеме возник существенный дефицит.

По данным "Укрэнерго", были потеряны 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды или Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Добавим, что энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как он работает - читайте в материале.

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