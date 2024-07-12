Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах України

За словами прем'єра, сьогодні він перебуває у Харкові, де ознайомився з роботою одного з енергооб’єктів міста.

На його території було встановлено чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дозволить постачати тепло мешканцям Харкова у разі відсутності електроенергії.

Як зазначив Шмигаль, наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам", - наголосив прем'єр.

Зокрема, за його словами, для підготовки до опалювального сезону Харківській області уряд у червні виділив додаткові 2,5 млрд гривень