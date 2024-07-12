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Передышка на месяц-два: когда в Украине может не быть отключений света

Украина, Пятница 12 июля 2024 12:09
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Передышка на месяц-два: когда в Украине может не быть отключений света Фото: Отключения света могут приостановить в середине осени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

В середине осени в Украине могут на какое-то время отказаться от отключений света для населения. Однако затем ситуация снова осложниться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Отключения света зимой. Спасет ли украинцев импорт электроэнергии из Европы".

К концу июля будут завершены основные ремонты на объектах генерации и дефицит электроэнергии уменьшится. А уже в сентябре жара спадет и отключения, возможно, вообще перестанут применять, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Но такой период продлится максимум месяц-два. В ноябре без отключений не обойтись. Так считают и эксперты, и представители правительства, и крупных украинских энергокомпаний, с которыми общалось РБК-Украина.

К концу осени ситуация снова осложнится, даже если оправдаются все ожидания по восстановлению разрушенных ТЭС и установке распределенной генерации, говорится в материале.

Отключения света

Напомним, в конце июня длительность отключений света в Украине увеличилась из-за жары и ремонтов на АЭС.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация улучшиться в 20 числах июля, когда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%, а серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик.

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