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Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех городах Украины

Украина, Пятница 12 июля 2024 15:39
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Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех городах Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал власти украинских городов установить альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

По словам премьера, сегодня он находится в Харькове, где ознакомился с работой одного из энергообъектов города.

На его территории было установлено четыре когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Это позволит снабжать тепло жителей Харькова в случае отсутствия электроэнергии.

Как отметил Шмыгаль, сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

"Призываю другие города также устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Правительство со своей стороны продолжит оказывать поддержку регионам", - подчеркнул премьер.

В частности, по его словам, для подготовки к отопительному сезону Харьковской области правительство в июне выделило дополнительные 2,5 млрд гривен

Отключение света в Украине

Отметим, что, кроме последствий российских обстрелов, дефицит в энергосистеме Украины вызывают погодные условия. В частности, потребление электроэнергии растет из-за аномальной жары.

Так, сегодня, 12 июля, ограничения действуют на протяжении всех суток, введены три и четыре очереди отключений света.

Также мы сообщали, что в середине осени в Украине могут на время отказаться от отключений света для населения. Однако потом ситуация снова усложнится.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Электроэнергия Отключения света
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