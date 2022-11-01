Шмыгаль призвал украинцев готовится к сложной зиме и запасаться всем необходимым

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", - отметил премьер.

По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру", - рассказал Шмыгаль.